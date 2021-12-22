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ВОЗ порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации детей и подростков

ВОЗ: не следует поголовно прививать от COVID-19 подростков и детей

Фото: Густаво Вальенте / РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей, сообщает РИА Новости.

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По итогам заседания стратегической консультативной группы по иммунизации (SAGE) эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их. «Бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску, еще не достигнут во всех странах», — сообщили в ВОЗ.

20 декабря Минздрав России включил прививку от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. К приоритету первого уровня для обязательной вакцинации от коронавируса в ведомстве отнесли россиян старше 60 лет, медработников, сотрудников соцобслуживания и образования, лиц с хроническими болезнями и жителей городов-миллионников.

Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что вакцинация подростков от коронавируса будет исключительно добровольной. Он уточнил, что ее будут делать по письменному заявлению родителей.

Марина Совина
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