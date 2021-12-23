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Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу

Путин: если брать Мишустина в поездку по тайге вместе с Шойгу, некому будет работать

Фото: Alexei Druzhinin / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не берет с собой в поездки по тайге премьер-министра страны Михаила Мишустина. Об этом он заявил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он предпочитает путешествовать вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и не желает приглашать главу правительства, российский лидер вспомнил анекдот. «Помните старый еврейский анекдот? "А кто в лавке-то останется?" Кто работать-то будет?» — пошутил глава государства.

В сентябре Путин и Шойгу провели краткосрочный отпуск в тайге. В сети были опубликованы кадры, на которых видно, как они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись на катере. При этом президент признался, что больше всего во время путешествия его впечатлили маралы.

До этого российский лидер и министр обороны вместе ездили в тайгу в марте. Шойгу неоднократно сопровождал президента на отдыхе в сибирской тайге и ранее. Так, в октябре 2019 года Путин накануне своего дня рождения также поехал в тайгу, где собрал грибы и откуда увез в качестве сувенира найденную шишку. Министр обороны в свою очередь выкопал куст брусники, который глава государства посоветовал ему посадить на даче.

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Варвара Кошечкина
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