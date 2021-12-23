Путин напомнил США об аннексии мексиканских территорий

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции напомнил, что американские штаты Калифорния и Техас раньше принадлежали Мексике. Трансляцию встречи главы государства с журналистами ведет ТАСС на Youtube.

«А что, разве у Мексики и США никогда не было территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала? А Техас? Подзабыли что ли? Ну ладно, все забыли. Не вспоминают, как теперь вспоминают про Крым», — отметил Путин, говоря об аннексии мексиканских территорий.

Он также напомнил, что один из помощников 28-го президента США Вудро Вильсона в 1918 году сказал: всему миру будет спокойнее, если на территории огромной России появится государство Сибири и еще четыре — в европейской части. «В 1991-м году мы себя разделили, но европейским партнерам этого мало. <...> Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала», — подчеркнул глава государства.

В заключение Путин сказал, что НАТО постоянно расширяется на восток, а Россия хочет обеспечить свою безопасность.