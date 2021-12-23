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Литва предложила ЕС ужесточить правила приема беженцев

Литва захотела ужесточить правила предоставления убежища в Европейском союзе для мигрантов

Фoто: Maxim Shemetov / Reuters

Литва захотела ужесточить правила предоставления убежища в Европейском союзе. Назревшую необходимость в изменении системы приема беженцев озвучил заместитель министра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс, передает ERR.

«Прибыть в Европейский союз и сказать волшебное слово "убежище" больше не помогает. Мы должны создать систему, при которой мы могли бы самым эффективным способом высылать домой пересекающих границы людей уже в ходе процедуры на границе», — заявил Абрамавичюс. По его мнению, мигранты злоупотребляют существующим порядком, чем создают непомерную нагрузку на миграционную службу Литвы.

Всего из 3 тысяч ходатайств прибывших мигрантов из стран Ближнего Востока убежище предоставили только 60 людям, а еще 50 человек получили вид на жительство в ЕС по гуманитарным соображениям. В сложившейся ситуации литовский чиновник винит Россию и Белоруссию. По мнению Абрамавичюса, Москва и Минск щедро раздавали визы людям в проблемных странах по всему миру, а потом прекращали их действие, оставив перед выбором — вернуться на родину или бежать в ЕС.

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По сравнению с 2020 годом миграционное давление на восточную границу Европейского союза действительно выросло. В прошлом году число ходатайств о предоставлении убежища в Прибалтике измерялось единичными случаями на 100 тысяч жителей. Так, в Литве подали всего девять такие заявлений, в Латвии — восемь, а в Эстонии только три. Из-за миграционного кризиса на границе ЕС с Белоруссией количество обращений предсказуемо выросло.

Ранее в Литве впервые задержали представителей организованной преступности, пытавшихся нелегально провезти беженцев через границу. По мнению правоохранителей республики, это признак того, что теперь на миграционном кризисе планирует заработать преступный мир Литвы.

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Дмитрий Настасьев
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