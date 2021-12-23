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Назван самый популярный среди россиян телеканал

ECI Media Management: «Россия 1» стал самым популярным телеканалом с начала 2021 года

Фото: pixabay.com

Российский офис компании ECI Media Management подсчитал показатели аудитории всех федеральных каналов за первые 11 месяцев 2021 года и назвал самый популярный. Об этом пишет РБК.

Так, на первое место среди федеральных телевещателей в этом году вновь претендует «Россия 1» (ВГТРК). По итогам января-ноября его рейтинг в аудитории старше четырех лет составил 1,76 процента, доля — 11,52 процента. Его основной конкурент — Первый канал — шестой год подряд занимает второе место с рейтингом 1,48 процента и долей 9,77 процента за аналогичный период. Замыкает тройку лидеров НТВ (1,34 и 8,79 процента соответственно).

Отмечается, что итоги года на российском ТВ в начале января публикует утвержденная Роскомнадзором на 2020-2022 годы как единый измеритель телеаудитории компания Mediascope. Однако, как показывают результаты прошлых лет, на финальные годовые позиции каналов декабрь практически не влияет.

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Ранее исследовательская компания Mediascope подсчитала, что самым популярным телеканалом 31 декабря 2020 года стала «Россия 1», его посмотрели в среднем 5,4 миллиона россиян старше четырех лет. Доля Первого канала в тот день была чуть меньше — около 5,2 миллиона человек за сутки. Третьим по популярности вещателем стал канал НТВ: его суточная аудитория достигла примерно 3,4 миллиона зрителей.

Непосредственно в новогоднюю ночь (с 22:00 31 января по 02:00 1 января) лидерство также осталось за «Россией 1». В это время телеканал смотрели в среднем десять миллионов зрителей в России старше четырех лет.

Марина Совина
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