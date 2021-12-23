Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине поставят на воинский учет сотни тысяч женщин

Сотни тысяч работающих по 35 направлениям женщин поставят на воинский учет на Украине

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

На Украине утвердили перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Об этом сообщает информационное агентство минобороны страны АрмияInform.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

По данным украинского издания, список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Так, в список профессиональных направлений вошли общественное питание, юриспруденция, экономика, издательство, полиграфия и прочие. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственности. Работодателей в перечисленных сферах, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).

Ранее агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. Согласно опубликованным материалам, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вирусолог объяснил неправдоподобность версии о создании омикрона в лаборатории
Илон Маск раскритиковал культуру отмены и призвал строить общество без осуждения
«Ситимобил» запретил таксистам говорить с пассажирками на личные темы
На Украине поставят на воинский учет сотни тысяч женщин
Стоимость отдыха на курортах Красной Поляны выросла в два раза
Модель OnlyFans обругали в сети за пошлый костюм медсестры во время пандемии
В Литве призвали отвернуть предложения России по гарантиям безопасности
Вирусолог назвал омикрон-штамм сигналом к окончанию пандемии
Раскрыта новая схема кибермошенников
В Польше увидели шанс стать «центром силы» вместо России и Германии
Биолог связала потерю обоняния с длительностью постковидного синдрома
Таксист с криками «Аллаху Акбар» напал на мужчину в Подмосковье
В США одобрили к применению таблетки от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter