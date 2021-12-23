На Украине поставят на воинский учет сотни тысяч женщин

На Украине утвердили перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Об этом сообщает информационное агентство минобороны страны АрмияInform.

По данным украинского издания, список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Так, в список профессиональных направлений вошли общественное питание, юриспруденция, экономика, издательство, полиграфия и прочие. За уклонение от воинского учета предусмотрена административная ответственности. Работодателей в перечисленных сферах, которые не будут осуществлять контроль наличия у сотрудниц документов об учете, будет ожидать штраф в размере от 5,1 тысячи до 8,5 тысячи гривен (от 187 до 312 долларов).

Ранее агентство Defense Express, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. Согласно опубликованным материалам, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).