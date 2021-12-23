Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Уфе завершился предновогодний марафон «Университет ремесленников»

В Уфе завершился предновогодний марафон «Университет ремесленников»

Фото: Ремесленная палата РБ

В Уфе завершился предновогодний марафон «Университет ремесленников», в рамках которого пятьдесят человек бесплатно обучались ремесленническим навыкам. Об этом пишет «Башинформ».

Участников марафона обучали мастерству обработки кожи, художественной керамики, выпечке, декорированию сувениров-пряников, изготовлению кукол, экопринту и войлоковалянию. Отмечается, что обучение проводили мастера, обладающие высокой квалификацией и являющиеся членами Союза ремесленников Ремесленной палаты Республики Башкортостан.

Ранее стало известно, что в Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций художницы Елизаветы Бем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о низком уровне вакцинации в России
В ООН призвали Польшу обеспечить доступ на границу для помощи мигрантам
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России
Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета в России
Путин заявил об увеличении смертности в России
Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России
Путин рассказал об абсолютном рекорде в строительстве
Путин оценил работу ЦБ
Путин сравнил падение экономики в России с другими странами
В Иране заметили модернизированный советский танк
Путин изменил одну из традиций большой пресс-конференции
Против сообщивших о психическом расстройстве сына Плющенко завели уголовное дело
Началась ежегодная пресс-конференция Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter