В Уфе завершился предновогодний марафон «Университет ремесленников», в рамках которого пятьдесят человек бесплатно обучались ремесленническим навыкам. Об этом пишет «Башинформ».

Участников марафона обучали мастерству обработки кожи, художественной керамики, выпечке, декорированию сувениров-пряников, изготовлению кукол, экопринту и войлоковалянию. Отмечается, что обучение проводили мастера, обладающие высокой квалификацией и являющиеся членами Союза ремесленников Ремесленной палаты Республики Башкортостан.

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