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Неизвестные похитили ребенка россиянки у нее на глазах и попали на видео

В Новосибирске у женщины украли сына и увезли его на машине у нее на глазах

В Новосибирске неизвестные на автомобиле похитили сына россиянки и попали на видео. Кадры инцидента женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, что серая машина пытается уехать, но женщина преграждает ей путь с криками «я не пущу вас никуда».

«Один из мужчин мне заламывал руки и закрывал рот, чтобы я не кричала. Машина заранее припарковалась на стоянке средь других авто. Выжидали меня с детьми. Набросились как звери», — написала россиянка в социальной сети.

Она добавила, что в ее распоряжении есть запись с камер видеонаблюдения.

Ранее в Сочи россиянин решил показать детям полный опасности мир и похитил ребенка на детской площадке. Схватив ребенка, злоумышленник положил его в коробку и побежал, однако через 10 метров споткнулся и упал, оставил ребенка. Затем он скрылся.

Анастасия Шейкина
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