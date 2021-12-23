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Спутники США обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии

Разведка США: Саудовская Аравия создала производство баллистических ракет с помощью Китая

Изображение: Middlebury Institute of International Studies

Данные агентурной разведки США и спутниковые снимки показывают, что Саудовская Аравия теперь создает свои собственные баллистические ракеты с помощью Китая. Об этом сообщает CNN.

Американский спутник Planet обнаружил, что в период с 26 октября по 2 ноября 2021 года, на объекте около города Давадми происходили тестовые запуски ракет. По словам экспертов, это первое однозначное свидетельство того, что на предприятии создано производство баллистических ракет. Этот факт может серьезно затруднить деятельность администрации США по сдерживанию ядерных амбиций Ирана — основного регионального соперника Саудовской Аравии.

Известно, что Саудовская Аравия в прошлом закупала баллистические ракеты у Китая, так как не имела собственных технологий и производственных мощностей.

В США считают, что Тегеран не согласится прекратить производство баллистических ракет, если Саудовская Аравия начнет производство своих собственных. «Пока значительное внимание было сосредоточено на программе ракет Ирана, все закрыли глаза на разработку ракетных технологий саудитов», — сказал Джеффри Льюис, профессор Института международных исследований Миддлбери.

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Министр иностранных дел Китая заявил телеканалу CNN, что КНР и Саудовская Аравия являются «всеобъемлющими стратегическими партнерами» и поддерживают дружественное сотрудничество во всех сферах, в том числе в сфере военной торговли. «Такое сотрудничество не нарушает никаких норм международного права и не связано с распространением оружия массового уничтожения», — сказал дипломат.

10 декабря стало известно, что США готовят санкции, направленные на ограничение источников доходов Ирана на случай провала переговоров по ядерной программе Тегерана. Такое решение было принято на фоне попыток возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал министру обороны Израиля Бени Ганцу на встрече в Вашингтоне, что США приложат все усилия, чтобы помешать появлению у Ирана ядерного оружия. Стороны также обсудили общие проблемы, связанные с «ядерными провокациями Ирана», его ядерной программой и «поддержкой терроризма».

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Дмитрий Сотак
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