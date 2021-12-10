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США пообещали помешать появлению у Ирана ядерного оружия

Глава Пентагона Остин пообещал, что США приложат усилия, чтобы Иран не имел ядерное оружие
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Chad Mcneeley/ Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал своему израильскому коллеге Бени Ганцу на встрече в Вашингтоне, что США приложат все усилия, чтобы помешать появлению у Ирана ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем и подтвердил решимость США не допустить получения Ираном ядерного оружия», — заявили в американском военном ведомстве.

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Стороны также обсудили общие проблемы, связанные с «ядерными провокациями Ирана», его ядерной программой и «поддержкой терроризма». Глава Пентагона добавил, что США привержены обеспечению безопасности Израиля.

Остин также отметил, что позиция президента Соединенных Штатов Джо Байдена по ближневосточному урегулированию состоит в том, чтобы Иерусалим и Тегеран не допускали односторонних шагов, которые усугубляют напряженность.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена немедленно прекратить переговоры по иранской ядерной программе. Он указал, что Иран занимается« ядерным шантажом» и начал производство обогащенного урана с помощью более совершенных центрифуг.

Марина Совина
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