Израиль потребовал от США прекратить переговоры по ядерной программе Ирана

Иран занимается« ядерным шантажом» и начал производство обогащенного урана с помощью более совершенных центрифуг. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет потребовал от госсекретаря США Энтони Блинкена немедленно прекратить переговоры по иранской ядерной программе, которые проходят в Вене, передает Reuters.

«Иран применяет ядерный шантаж в качестве переговорной тактики, и на это следует ответить принятием жестких мер мировыми державами», — отметил политик.

Израильский премьер опасается, что в результате переговоров Иран не только сохранит свою ядерную программу, «но также получит за нее деньги». Как сообщает ТАСС, 29 ноября Беннет в своем обращении отметил, что Тегеран не отступится от своей цели по уничтожению Израиля.

«Несмотря на нарушения со стороны Ирана и подрыв ядерных инспекций, Иран сядет за стол переговоров в Вене, и есть те, кто считает, что они заслуживают снятия санкций и вливания сотен миллиардов долларов прямо в их прогнивший режим. Они ошибаются», — заявил премьер-министр, указав, что Иран не заслуживает ни снятия санкций, ни выгодных сделок.

Иран и крупные ядреные державы на стартовавших 29 ноября переговорах в Вене пытаются возобновить сделку 2015 года о Совместно всеобъемлющем плане действий (СВПД), согласно которой Тегеран ограничивал свою ядерную программу в обмен на освобождение от экономических санкций США, ЕС и ООН. Соединенные Штаты вышли из сделки в 2018 году во время президентского срока Дональда Трампа.