США задумались над новыми санкциями против Ирана из-за ядерной программы

США готовят санкции, направленные на ограничение источников доходов Ирана на случай провала переговоров по ядерной программе Тегерана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Fox News.

По словам Псаки, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил подготовить меры против Ирана, чтобы избежать ядерного кризиса, если дипломатическое взаимодействие не принесет значительных результатов. В США задумались над новыми санкциями на фоне попыток возобновить сделку 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

«Если дипломатия вскоре не встанет на верный путь и если работы над ядерной программой Ирана будут и далее ускоряться, у нас не останется иного выбора, как принять дополнительные меры по введению дальнейших ограничений в отношении секторов [экономики] Ирана, приносящих доходы», — подчеркнула пресс-секретарь.

Псаки также рассказала, что сотрудники Минфина США на следующей неделе отправляются в ОАЭ для проведения консультаций с представителями властей и бизнеса, в ходе которых будут обсуждаться вопросы, касающиеся торговли с Ираном.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал своему израильскому коллеге Бени Ганцу на встрече в Вашингтоне, что США приложат все усилия, чтобы помешать появлению у Ирана ядерного оружия. Стороны также обсудили общие проблемы, связанные с «ядерными провокациями Ирана», его ядерной программой и «поддержкой терроризма».