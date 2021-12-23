В США высказались о переговорах с Россией
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США проведут с РФ переговоры по безопасности в январе
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США проведут с Россией переговоры по безопасности в январе. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, детали переговоров на данный момент окончательно не согласованы. «У нас переговоры, которые будут в январе. Мы просто еще не согласовали все их детали, то есть это будет следующим шагом», — сказала она.
Ранее Псаки заявила, что США и Россия ведут диалог на дипломатическом уровне и обсуждают предложения последней по гарантиям безопасности. Она подчеркнула, что американские власти уже не готовы идти на некоторые условия Москвы: в частности, на соглашения о нерасширении НАТО на восток.