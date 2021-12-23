Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский усомнился в достижении коллективного иммунитета в 80 процентов в России в 2022 году. По его мнению, достичь такого уровня защиты пока не удастся из-за пренебрежительного отношения к прививке. Мнение ученого приводит Национальная служба новостей (НСН).

При этом он отметил, что россияне в основном соглашаются на ревакцинацию, то есть общий процент привитых от коронавируса людей остается на прежнем уровне.

Аграновский заметил, что иммунитета можно достичь двумя способами: всем заболеть коронавирусом и выздороветь или всем вакцинироваться и не заболеть. Однако в России, по его словам, позиции противников вакцинации все еще преобладают.

Президент России Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 процентов.

По словам главы государства, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 59,4 процента. В это число входят те россияне, которые привились, и те, которые переболели, пояснил он.