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Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году

Вирусолог Аграновский: иммунитета 80% пока достичь не удастся из-за отношения к прививкам

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский усомнился в достижении коллективного иммунитета в 80 процентов в России в 2022 году. По его мнению, достичь такого уровня защиты пока не удастся из-за пренебрежительного отношения к прививке. Мнение ученого приводит Национальная служба новостей (НСН).

При этом он отметил, что россияне в основном соглашаются на ревакцинацию, то есть общий процент привитых от коронавируса людей остается на прежнем уровне.

Аграновский заметил, что иммунитета можно достичь двумя способами: всем заболеть коронавирусом и выздороветь или всем вакцинироваться и не заболеть. Однако в России, по его словам, позиции противников вакцинации все еще преобладают.

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Президент России Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 процентов.

По словам главы государства, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 59,4 процента. В это число входят те россияне, которые привились, и те, которые переболели, пояснил он.

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Анна Щербакова
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