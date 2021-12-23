Путин назвал необходимый уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 процентов. Об этом заявил президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

«Надеюсь, в следующем году, хотя бы в конце первого квартала — во втором квартале, мы достигнем этого уровня [коллективного иммунитета]. В некоторых странах сейчас уже говорят о достижении коллективного иммунитета в 90-95 процентов», — сказал президент.

По словам главы государства, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 59,4 процента. В это число входят те россияне, которые привились, и те, которые переболели, пояснил он.

Регионы с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу ранее назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, Чукотка, Тува, Карелия, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье достигли уровня коллективного иммунитета выше 72 процентов.