Голикова назвала регионы с высоким коллективным иммунитетом к COVID-19

Голикова: на Чукотке, в Туве, Карелии, Петербурге, Москве иммунитет к COVID-19 выше 72%

На Чукотке, в Туве, Карелии, Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье коллективный иммунитет к COVID-19 выше 72 процентов. Эти регионы назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7 процента, добавила вице-премьер.

Лидером России по коллективному иммунитету к коронавирусу стал Севастополь. Показатели вакцинации там составили 80,8 процента.

Ранее Голикова, назвав регионы с высокими показателями коллективного иммунитета, призвала другие российские субъекты обратить внимание на их опыт. По словам вице-премьера, в России нужно достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80 процентов.