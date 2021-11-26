Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID-19 выше 70 процентов

Голикова: коллективный иммунитета к COVID-19 выше 70% отмечен в Тыве и еще пяти регионах

Коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70 процентов отмечен в шести регионах России, а именно в Севастополе, на Чукотке, в Тыве, Подмосковье, Москве, Карелии, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, которую цитирует оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Она призвала другие российские субъекты обратить внимание на опыт успешных регионов. По мнению Голиковой, в России нужно достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80 процентов.

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, пока уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8 процента. Неделей ранее, 19 ноября, этот показатель был равен 50,2 процента.

За прошедшие сутки в России за сутки выявили 34 690 случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 502 879.