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Российская компания договорилась о поставках топлива будущего в Европу

«Новатэк» подписал с немецкой Uniper SE договор о поставках 1,2 млн тонн водорода

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Вторая по величине газовая компания России «Новатэк» подписала с немецкой Uniper SE соглашение о поставках 1,2 миллиона тонн аммиака с будущего проекта «Обский ГХК» на Ямале. Его предполагается использовать в качестве носителя водорода, который за высокую экологичность называют топливом будущего. Это первый договор о промышленных поставках водорода из России, отмечает «Коммерсантъ».

Аммиак станет поступать на перспективный импортный терминал Uniper в Вильгельмсхафене, где на установке крекинга его переработают в азот и газообразный водород. Установку подключат к энергии от возобновляемых источников, однако, поскольку аммиак на Ямале будет выделен из природного газа, полученный на ней водород получит статус «голубого». Наиболее экологичный — «зеленый» — водород производят из воды методом электролиза.

Контракт с Uniper не имеет статуса твердого, но он необходим для окончательного инвестиционного решения по «Обскому ГХК». На данный момент предполагается, что проект сможет выпускать 2,2 миллиона тонн аммиака и 130 тысяч тонн водорода в год. Запуск первой очереди рассчитан на 2026 год, а второй — на 2027-й.

Полученный при производстве аммиака углекислый газ «Новатэк» намерен закачивать в пласт, чтобы за четыре года захоронить таким образом до 4 миллионов тонн. Глава компании Леонид Михельсон не исключал, что проект по утилизации углекислого газа объединят с пилотным СПГ-проектом «Новатэка» на Ямале.

В начале декабря «Новатэк» подписал меморандум о поставках аммиака и водорода с «Обского ГХК» с немецкой RWE. Однако объемы и сроки поставок в документе не раскрывались.

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Платон Щукин
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