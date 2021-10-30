Названы ведущие продавцы топлива будущего

Страны Ближнего Востока и Австралия имеют наибольший потенциал стать ведущими продавцами «зеленого» водорода в ближайшие годы. Их основным преимуществом является территориальная близость к будущим рынкам, сообщает CNBC.

Согласно отчету консалтинговой компании Wood Mackenzie, в Австралии и на Ближнем Востоке находится около 60 процентов мировых проектов по налаживанию экспорта экологически чистого водородного топлива. Потенциальным рынком для Австралии могут стать страны Северо-Восточной Азии, с которыми она уже имеет установленные торговые отношения. В качестве импортера с Ближнего Востока рассматривается также Европа.

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Спрос на «зеленый» водород постоянно растет и может достичь 530 миллионов тонн к 2050 году. Однако на современном этапе его производство стоит дорого, поскольку одним из основных катализаторов является платина, а процесс транспортировки имеет множество сложностей из-за повышенной взрывоопасности, высоких требований к технологиям и нехватки инфраструктуры.

По словам главы отдела рынков и переходных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе Wood Mackenzie Пракаша Шарма, решающее значение для формирования рынка водородного топлива будет иметь то, какой поставщик первым сможет решить логистические задачи.

В настоящее время в мире ведутся дискуссии о степени эффективности и безопасности низкоуглеродной энергетики, однако многие компании уже используют «зеленый» водород в своих производственных процессах.