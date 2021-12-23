Путин оценил действия российских губернаторов в пандемию

Руководители регионов России на фоне пандемии коронавируса проявили себя в высшей степени ответственно, они не боялись брать на себя сложные задачи и успешно справлялись с ними. Такую оценку деятельности губернаторов дал президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.

Путин отметил, что многие страны пошли по пути России. «Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается, и поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра — и для этого была создана правительственная комиссия», — отметил президент.

Он добавил, что регионам следует давать возможность самим регулировать эпидемиологическую ситуацию.

На фоне распространения коронавируса нельзя сопоставлять Москву и Чукотку, пояснил президент. Глава государства рекомендовал всем губернаторам действовать энергичнее на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Ранее президент России призвал с уважением относиться к противникам вакцинации от COVID-19.

По словам главы государства, следует с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, а также терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. Как только власти начнут давить на граждан, они найдут способ обойти эти ограничения, подчеркнул Путин.