Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции

Существуют очевидные маркеры того, что Украина готовит военную операцию в Донбассе, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что на это указывают сосредоточения украинских войск у границ и воинственная риторика.

Самый очевидный маркер того, что военная операция действительно готовится, — это сосредоточение украинских сил у границ Борис Юлин военный историк

«Только по информации из открытых источников мы знаем о том, что там уже находятся 135 тысяч человек. Это очень большие силы, которых вполне хватит, чтобы Украина установила контроль над Донбассом, если не вмешается Россия. Сами они отбиться не смогут», — считает Юлин.

Вторым признаком Юлин считает общую воинственную риторику Украины. Он уверен, что страна никогда не собиралась договариваться о мире в Донбассе, обещая «навести там порядок».

«За шесть лет, на протяжении которых якобы ведутся переговоры, политические процессы, никто ведь так ни до чего и не договорился. Да и, откровенно говоря, не особо старался», — заключил Юлин.

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин указал на то, что Украина может готовить в Донбассе военную операцию. Путин подчеркнул, что Россия должна думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время.

Российский лидер ранее заявил, что действия Москвы будут зависеть от обеспечения Западом безопасности России и в связи с этим дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо.