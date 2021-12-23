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Родителей актрисы фильма «Дюна» обнаружили мертвыми

Отца и матерь американской актрисы Алисии Уитт нашли мертвыми в собственном доме

Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Отца и матерь американской актрисы, известной по фильму «Дюна» 1984 года выпуска, Алисии Уитт нашли мертвыми. Об этом пишет Independent.

Известно, что 87-летний Роберт и 75-летняя Дайан были обнаружены в собственном доме в городе Вустер штата Массачусетс. Ранее артистка попросила своего двоюродного брата, который проживает рядом с ее родителями, проведать их, поскольку долгое время не получала от отца вестей.

В полиции начали проверку по факту произошедшего, однако признаков насильственной смерти обнаружено не было. Вскоре должно быть проведено вскрытие обоих родителей Алисии Уитт.

Ранее в декабре сообщалось о смерти актрисы театра, кино и телевидения Елены Наумкиной. Артистка, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», скончалась в четверг, 16 декабря, в возрасте 73 лет. Причины ее смерти не уточняется.

Сергей Равин
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