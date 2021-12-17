Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина

Советская и российская актриса Елена Наумкина скончалась в возрасте 73 лет
Елена Наумкина

Елена Наумкина. Кадр: фильм «Сумка инкассатора»

Умерла советская, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Артистка, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», скончалась в четверг, 16 декабря, в возрасте 73 лет. Причины ее смерти не уточняется.

Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. По окончании Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу МХАТ. После раздела учреждения на два коллектива — служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там Наумкина проработала до 2007 года.

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1969 году, она сыграла главную роль в картине Динары Асановой «Рудольфио». Широкому зрителю Наумкина также известна по таким лентам, как «Сумка инкассатора», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание», по киноальманаху «Этот фантастический мир» и другим фильмам.

Сергей Равин
Комментарии отключены
Последние новости
МИД опубликовал переданные США и НАТО предложения по безопасности
Статистика показала рекордный отток населения с Украины
Московский школьник получил ранение на тренировке по стрельбе
Оппозиционного белорусского блогера приговорили к 13 годам колонии
Россия предложила НАТО не считать друг друга противниками
Мужчина месяц питался жаренной курицей из KFC и показал последствия
Вторую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом
Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина
В России нашли «новую нефть»
Автомобиль хоккеиста молодежной лиги сгорел в Москве
Нью-Йорк начал готовиться к затоплению Манхэттена
Россия предложила НАТО отказаться от планов на Украину
Россия предложила США вывести размещенное в Европе ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter