Молодых россиян предупредили о риске остаться без квартир

Счетная палата России оценила эффективность реализации государственной молодежной политики, уделив внимание в том числе вопросу жилищного обеспечения молодых семей. Выяснилось, что для обеспечения выплатами на жилье всех таких семей, стоящих в очереди, может потребоваться около 13 лет. Многие рискуют остаться без квартир. Результаты отчета опубликованы на сайте ведомства.

Как отметили аудиторы, за 2018-2020 годы в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на жилищные выплаты молодежи было направлено 104,6 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета — 14,4 миллиарда, средства бюджетов регионов — 33,2 миллиарда, средства физических лиц — 57 миллиардов.

«Соотношение заявленной потребности регионов к объемам субсидий, предоставленных из федерального бюджета в рамках заключенных соглашений, составило в 2018 году 66 процентов, в 2019 году — 20 процентов, в 2020 году — 13 процентов», — подсчитали в ведомстве. В целом на жилищные выплаты молодым семьям, уже числящимся в очереди на их получение, нужно около 13 лет. «Это не позволит части молодых семей воспользоваться своим правом на получение социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями», — предупредили в Счетной палате.

Ранее агентство Bloomberg констатировало, что мировой рынок жилья сломался: извечная проблема высокой стоимости недвижимости превратилась в проблему острого жилищного неравенства, и целое поколение рискует с ней не справиться. Таким образом увеличился поколенческий разрыв между беби-бумерами, большинство из которых имеют свое жилье, и миллениалами и поколением Z (зумерами), вынужденно распрощавшимися с мечтой о собственном доме.