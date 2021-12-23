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В России рассказали о задачах по достижению коллективного иммунитета

Депутат Хубезов: коллективный иммунитет более 80% в России необходимо достичь за полгода
Дмитрий Хубезов

Дмитрий Хубезов . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24» заявил о необходимости достичь коллективного иммунитета более 80 процентов за полгода. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если процесс затянется на более продолжительный срок, эффекта не будет. «Любая пандемия оканчивается, имеет свое начало и конец. Но у нас ведь задача не просто достичь 80 процентов, причем уже некоторые говорят не 80 процентов, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 процентов. По словам главы государства, сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 59,4 процента. В это число входят те россияне, которые привились, и те, которые переболели, пояснил он.

Марина Совина
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