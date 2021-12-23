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Российский заключенный проглотил черенок от ложки и проходил с ним больше года

В Казани заключенный проглотил черенок от ложки, чтобы его не перевели в другое место

Кадр: телеграм-канал «Mash Iptash»

В Казани заключенный проглотил черенок от ложки и проходил с ним в легких больше года. Администрация колонии запрещала госпитализировать мужчину, поскольку он нарушил порядок, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Около года назад работники ФСИН сообщили мужчине, что оставшийся срок он проведет в другом месте. Тогда россиянин отделил рукоятку от чашки и проглотил ее. Таким образом мужчина решил остановить процедуру своего перевода.

Поступок заключенного не обрадовал администрацию исправительного учреждения, и его не отпустили в больницу.

Оставшееся время наказания мужчина провел с инородным предметом, за год черенок буквально сросся с бронхами. После освобождения россиянин обратился в медицинское учреждение, и хирурги провели ему операцию без наркоза.

Ранее житель подмосковного Ступино два месяца проходил с пятисантиметровой веткой в глазу. Медикам мужчина заявил, что не испытывал особого дискомфорта и не замечал ничего необычного.

Россиянин пришел в больницу только после того, как рана в глазу начала гноиться. 38-летнего пациента отправили на компьютерную томографию. Оказалось, что некое инородное тело проткнуло насквозь глазницу мужчины и застряло в пазухе носа.

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Анна Щербакова
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