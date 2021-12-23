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«Ситимобил» запретил таксистам говорить с пассажирками на личные темы

«Ситимобил» выступил против харассмента и запретил таксистам делать комплименты пассажирам

Фото: Pixabay

«Ситимобил» выступил против харассмента и добавил новые пункты в правила для таксистов. Так, водителям запретили говорить с пассажирками на личные темы, дотрагиваться до них и делать комплименты или намеки сексуального характера, сообщает TJ.

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В «Ситимобиле» также расширили страховку на случай конфликтных ситуаций и усилили контроль за поведением водителей. «Неуместные вопросы и другие виды вторжения в личное пространство человека могут испортить не только поездку на такси, но и весь день, вызвать ощущение небезопасности. Именно поэтому мы обновили стандарты сервиса для водителей партнеров, уделив особое внимание пользовательницам нашего сервиcа», — заявила Ольга Иванова, директор департамента клиентского опыта. По ее словам, о проблеме харассмента следует не только говорить, но и бороться с ней, поэтому компания стремится оказывать пассажирам реальную помощь.

Введение новых правил последовало за выходом подкаста «Дочь разбойника» Анастасии Красильниковой, в котором та подняла проблему насилия в такси.

Ранее пассажирка московского такси обвинила в сексуальных домогательствах смотрящего порно во время поездки водителя. Россиянка заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг. Женщина рассказала, что во время поездки водитель смотрел ролики эротического содержания на планшете, прикрепленном к приборной панели.

Марина Совина
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