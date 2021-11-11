Смотрящего порно московского таксиста пассажирка обвинила в домогательствах

В Москве пассажирка обвинила в домогательствах смотрящего порно во время поездки таксиста

В Москве пассажирка обвинила в сексуальных домогательствах смотрящего порно во время поездки таксиста. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Подъем».

Россиянка заявила, что таксист задавал ей вопросы о замужестве и наличии у нее незамужних подруг. Женщина рассказала, что во время поездки водитель смотрел ролики эротического содержания на планшете, прикрепленном к приборной панели.

Также таксист, по ее словам, сказал, что если бы россиянка была одинокой, он бы занялся с ней сексом в грубой форме. При этом женщина отметила, что водитель агрессивно вел автомобиль, пересекал сплошные и проезжал на красный сигнал светофора.

Женщина написала заявление в полицию и заявила, что хочет добиться увольнения таксиста. По ее словам, она боится за молодых девушек и подростков, которые могут столкнуться с данным водителем.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист довез пассажирку до дома, а затем после поездки пошел за ней следом. Игнорируя просьбы уйти, мужчина дошел с ней до дома, проник в квартиру и пытался изнасиловать. Отбиться от насильника женщина смогла, покусав его.

