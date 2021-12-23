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В ФРГ предрекли рост цен на газ из-за затягивания запуска «Северного потока-2»

Депутат ФРГ Котре: затягивание «Северного потока-2» способствует обострению энергокризиса

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Политически обусловленное и вредное затягивание запуска газопровода «Северный поток-2» способствует обострению энергокризиса в Германии. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, передает ТАСС.

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По его словам, в таких условиях вполне возможно дальнейшее повышение цен на энергоносители, особенно если зима будет еще холоднее. Парламентарий подчеркнул, что «Северный поток-2» обеспечил бы дополнительные мощности поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Он также добавил, что запуск газопровода мог бы стать необходимым сигналом России о том, что Германия готова придерживаться многолетнего партнерства с Москвой.

Помимо этого, он предрек ускорение инфляции и ухудшение обстановки в европейских странах из-за роста цен на энергоносители. Котре также раскритиковал власти Германии за стремление снабжать промышленно развитую страну за счет ненадежных солнечной и ветровой энергетики.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о том, что она и канцлер ФРГ Олаф Шольц достигли консенсуса по вопросу газопровода «Северный поток-2». По словам Бербок, теперь у нее с Шольцем общая позиция по запуску проекта. «Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — отметила глава МИД.

Марина Совина
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