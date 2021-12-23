Власти Германии достигли консенсуса по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объявила о том, что достигла с канцлером ФРГ Олафом Шольцем консенсуса по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Die Zeit.

Бербок отметила, что раньше у нее с новым главой государства были разные точки зрения по данной проблеме. Однако теперь, по ее словам, они вместе с канцлером ясно дали понять, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

Вопрос энергетической безопасности также будет играть роль в процессе дальнейшей оценки Анналена Бербок Глава МИД ФРГ

Помимо этого, глава ведомства подчеркнула, что нельзя использовать энергию в качестве оружия для дестабилизации Европы. Предыдущее правительство Германии договорилось с США, что в случае эскалации со стороны России на границе с Украиной могут возникнуть вопросы о введении «Северного потока-2» в эксплуатацию, добавила она.

Технические проблемы

16 ноября стало известно, что Германия на время приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Приостановление данного процесса связано с юридическими изменениями. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) уточнило, что продолжит его после того, как «Газпром» завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Также регулятор подчеркнул, что заблаговременно уведомил о приостановке процесса Еврокомиссию, Минэнерго Германии и все стороны процедуры сертификации.

Позже канцлер Германии призвал не считать данное решение политическим. Шольц отметил, что «Северный поток-2» является коммерческим проектом, в который были вложены частные инвестиции. Он подчеркнул, что решение о соответствии проекта европейскому законодательству немецкий регулятор принимал, не руководствуясь политикой. При этом канцлер добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.

Другая сторона

В Кремле придерживаются схожего с канцлером Германии подхода к данной проблеме. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от политизации процесса сертификации газопровода «Северный поток-2». По его словам, о политизации проекта говорят многие страны, но не Германия. Он также отметил, что происходящее на данный момент является процессом сертификации со стороны немецкого регулятора.

Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Помимо этого, Песков рассказал, что компания оператор газопровода готова выполнять все требования регулятора и последовательно делает это.

Представитель Кремля также оценил возможность полной остановки поставок газа в Европу. Песков заявил, что российские власти не хотели бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт. По его словам, Москва исходит из того, что все обязательства будут исполняться.

