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Путин описал вакцинацию в СССР фразой «шлеп-шлеп-шлеп — и пошли»

Путин о вакцинации в СССР: шлеп-шлеп-шлеп — и пошли

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о вакцинации в СССР во время ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС.

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Глава государства отметил, что повторные заражения коронавирусом возможны, однако вновь заболевает один процент граждан.

«А на койках в палатах реанимации, в больницах там, не знаю, во сколько раз меньше находится по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Но это цифры, объективные цифры. В советское время никто не спрашивал — шлеп шлеп шлеп. Все, пошли», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости взаимного признания вакцин от COVID-19. Он отметил, что победа над пандемией невозможно без признания вакцин ведущими мировыми странами.

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Никита Абрамов
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