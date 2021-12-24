Раскрыто число военных инструкторов стран НАТО на Украине

На Украине находится около 10 тысяч военных инструкторов из стран НАТО, четыре тысячи из них — непосредственно из США, считают в Министерстве иностранных дел России. Такое число раскрыла представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге по внешнеполитическим вопросам, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе», — обвинила Захарова военных НАТО в обострении конфликта между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. По мнению представителя МИД, чем больше западных инструкторов в стране, тем больше туда поставляют вооружений, и тем чаще «мы слышим взрывы». Не только на линии соприкосновения, но и в мирных районах, добавила Захарова.

Присутствие иностранных военных приводит к деградации конфликта, уверена представитель ведомства. В доказательства она привела статистику — представители ОБСЕ в декабре 2021 года насчитали семь тысяч нарушений режима прекращения огня. Это в пять раз больше, чем в декабре 2020-го, подчеркнула дипломат.

Военных стран НАТО пригласили на Украину в нарушение Минских договоренностей, отмечает представитель МИД. По ее мнению, это свидетельствует об агрессивных намерениях украинских властей. «Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса», — сказала Захарова.

В начале декабря украинский министр обороны Алексей Резников захотел разместить американских военных в непосредственной близости от линии соприкосновения на Донбассе. «Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США», — рассудил Резников.