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В МИД заявили о тренирующих украинских военных инструкторах Запада

МИД РФ: Запад тренирует украинских военных, что нарушает Минские соглашения

Фото: Gleb Garanich / кугеукы

Инструкторы Запада тренируют украинских военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что Киев при наличии политической воли может быстро выполнить указанные договоренности. «К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците», — заключил он.

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12 декабря представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов. По ее словам, речь идет о прямых поставках и многомиллиардных контрактах на будущее.

Позднее временная поверенная в делах США в республике Кристина Квин сообщила, что Соединенные Штаты только в 2021 году потратили на укрепление обороноспособности Украины более 450 миллионов долларов в денежном эквиваленте, общий же объем помощи для страны с 2014 года превысил два с половиной миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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