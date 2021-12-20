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Бывший СССР

Названа сумма денежной помощи США для Украины с 2014 года

Кристина Квин: с 2014 года США передали Украине более двух с половиной миллиардов долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Соединенные Штаты только в 2021 году потратили на укрепление обороноспособности Украины более 450 миллионов долларов в денежном эквиваленте, общий же объем помощи для страны с 2014 года превысил два с половиной миллиарда долларов. Об этом в интервью изданию «Общественное» рассказала временная поверенная в делах США в республике Кристина Квин.

По ее словам, переданные суммы и значительный объем непосредственной военной помощи свидетельствуют о намерениях Вашингтона и дальше защищать Киев от «агрессивных действий» со стороны Москвы. «Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять в Украину больше оборудования и оружия», — подчеркнула Квин.

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Она добавила, что США также намерены продолжать усиление граничащих с Украиной стран НАТО несмотря на негативную реакцию со стороны России. «Мы надеемся, что президент [России Владимир] Путин примет решение увести свою военную технику от украинской границы. Мы считаем безответственным угрожать Украине скоплением войск на ее границе», — отметила дипломат.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угроз военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Москва предложила странам альянса не включать Киев в состав военного блока, пригрозив последствиями на международной арене.

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Алевтина Запольская
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