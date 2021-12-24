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В США уволили 169 морских пехотинцев из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

В США из-за отказа вакцинироваться могут быть уволены до восьми тысяч морских пехотинцев

Фото: Mike Segar / Reuters

Корпус морской пехоты США может уволить до восьми тысяч морских пехотинцев из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Об этом сообщает Newsweek.

Корпус уже освободил от службы 169 военных, в том числе 66 на прошлой неделе. Морские пехотинцы должны были пройти полную вакцинацию до 28 ноября или подать заявление для освобождения по медицинским показаниям или по религиозным соображениям, чтобы не столкнуться с увольнением.

Ранее директор американского Института трансляционных исследований Эрик Топол предупредил, что на Соединенные Штаты надвигается новая «чудовищная» по своей силе волна коронавируса, которая приведет к многократному росту числа заболевших. По словам ученого, это связано с большей заразностью омикрон-штамма коронавируса, который, хотя и переносится большинством пациентов в легкой форме, способен парализовать работу больниц в стране.

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Анжелика Бережная
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