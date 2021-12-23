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Ученый предупредил США о новой «чудовищной» волне коронавируса

Институт трансляционных исследований: на США надвигается «чудовищная» волна COVID-19

Фото: Bing Guan / Reuters

На Соединенные Штаты надвигается новая «чудовищная» по своей силе волна коронавируса, которая приведет к многократному росту числа заболевших. Об этом на своей странице в Twitter написал директор американского Института трансляционных исследований Эрик Топол.

По словам ученого, это связано с большей заразностью омикрон-штамма коронавируса, который, хотя и переносится большинством пациентов в легкой форме, способен парализовать работу больниц в стране. «[Сейчас] мы зависим от нашей иммунной стены (вакцины и переболевших COVID), чтобы защититься от воздействия омикрона», — предупредил Топол.

Он также указал, что 22 декабря число заболевших коронавирусом в США достигло рекордных показателей с января 2021 года — 243 619. «Более 2000 смертей были вызваны штаммом дельта», — добавил специалист.

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12 декабря

21 декабря в США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса. По предварительной информации, скончался житель штата Техас в возрасте около 50 лет. В департаменте здравоохранения округа Харрис сообщили, что мужчина не был вакцинирован. Кроме того, у него были проблемы с сердцем.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке в начале ноября. Штамм назвали греческой буквой омикрон и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

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Анжелика Бережная
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