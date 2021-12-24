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Врач назвал разницу между аллергией на холод и обморожением и дал советы

Врач Шилов: людям с аллергией на холод нужно принимать антигистаминные препараты

Фото: Mojpe / Pixabay

Людям, страдающим от аллергии на холод, перед выходом на улицу нужно принимать антигистаминные препараты. Кроме того, в морозную погоду им следует отказаться от ледяных напитков, чтобы предотвратить отек горла. Такие советы дал в разговоре с «Лентой.ру» врач-аллерголог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Шилов.

Специалист отметил, что аллергию на холод часто путают с обморожением, и назвал разницу между двумя этими состояниями. Она состоит в том, что обморожение это травма, вызванная замерзанием кожи и мягких тканей, тогда как холодовая крапивница сопровождается возникновением небольших зудящих волдырей, которые остаются на коже на какое-то время.

«У некоторых людей крапивница развивается после купания в холодной воде, в то время как другие чувствительны к холодному воздуху», — пояснил Шилов.

При профилактическом лечении крапивницы, когда нельзя избежать холода, обычно рекомендуется прием антигистаминных средств, пояснил Шилов. При тяжелых симптомах холодовой крапивницы из-за риска анафилаксии нужно всегда носить с собой шприц и адреналин.

Он заметил, что в морозную погоду часто обостряются такие кожные заболевания, как дерматит, розацеа, псориаз. Эту проблему, по его словам, помогут решить различные мази и кремы для увлажнения.

Ранее невролог и нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что мороз может вызывать головную боль, когда человек резко выходит из помещения на улицу.

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Анна Щербакова
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