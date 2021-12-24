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Число пострадавших от столкновения поезда с автобусом россиян увеличилось вдвое

Шесть человек пострадали при столкновении поезда с автобусом в Алтайском крае

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Число пострадавших от столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом в Алтайском крае увеличилось вдвое и, по уточненным данным, составляет шесть человек. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в результате аварии в больницу попали трое.

В РЖД сообщили, что переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией, а водитель автобуса выехал на пути на красный свет.

«Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось», — говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел днем в пятницу, 24 декабря, неподалеку от села Кулунда. Telegram-канал Mash сообщал, что всего в салоне автобуса находились 16 человек вместе с водителем.

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Евгения Куликова
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