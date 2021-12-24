В российском регионе грузовой поезд снес пассажирский автобус

В Алтайском крае грузовой поезд снес пассажирский автобус, в результате три человека были госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем в пятницу, 24 декабря, неподалеку от села Кулунда. По информации Mash, всего в салоне автобуса находились 16 человек вместе с водителем.

Предварительно установлено, что пассажирский автобус проехал на красный свет.

Ранее в Таганроге из-за упавшего на троллейбусную сеть дерева загорелся автобус с 40 пассажирами. Инцидент произошел в городе на пересечении улиц Дзержинской и Морозова. Дерево упало на контактную троллейбусную сеть, из-за чего произошло короткое замыкание.