Советник главы офиса Зеленского заявил о придумавших Россию и СССР украинцах

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россию и СССР создали украинцы. Его интервью опубликовано на YouTube-канале Politeka.

«Клоуны, мы придумали вашу Россию и мы придумали ваш Советский Союз, и в лучшие годы Советского Союза им правили украинцы, днепропетровский клан. Вы посчитайте Героев Советского Союза, украинцев с фамилиями на “енко”», — сказал он.

По его словам, Российскую империю придумал ректор Киево-Могилянской академии Феофан Прокопович. «Который вас, идиотов, Романовых и всю эту с кашей в бороде Московию убеждал, что надо провозглашать себя Россией. Потому что только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире, затхлая Московия, сидящая в болотах», — добавил Арестович.

Он назвал украинцев «авторами двух империй», России и СССР. «Если нужно, повторим», — заключил советник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украину создал Владимир Ленин, который также «затолкнул» в республику Донбасс.