Десятки человек погибли из-за пожара на пароме в Бангладеш

Десятки человек погибли в результате пожала на переполненном пароме на юге Бангладеш. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, пожар начался, когда судно, следовавшее из столицы страны Дакки в город Баргуна, было на середине реки. На борту находились около 500 человек. Спасаясь от огня, некоторые пассажиры прыгнули в воду. Жертвами происшествия стали как минимум 37 человек, более 100 пострадали.

BBC News отмечает, что большинство пассажиров спали, когда начался пожар. Предполагается, что возгорание началось в машинном отделении и быстро распространилось на остальную часть парома.

7 декабря сообщалось, что десятки человек погибли и получили травмы в результате сильного пожара в тюрьме в столице Бурунди Гитеге. Загорелись все ангары тюрьмы, кроме того, в котором находились женщины.