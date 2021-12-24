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Россиянка побывала в Египте и сравнила обстановку в отеле с вокзалом из 90-х

Россиянка рассказала о минусах в отеле Хургады: переполненность бассейнов и высокие цены

Фото: Valeriia Bugaiova / Unsplash

Российская туристка отдохнула на египетском курорте в Хургаде и сравнила обстановку в отеле с вокзалом из 90-х — в частности, такая ассоциация у нее возникла от вида пиццы в ресторане при гостинице. Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, несмотря на хорошие отзывы об отеле в интернете, в реальности все оказалось совершенно иначе. Россиянка выделила несколько минусов, которые испортили ей отдых. Один из них — полная антисанитария и пренебрежение антиковидными ограничениями. Туристка рассказала, что в спа-комплекс гостиницы постоянно возили автобусы с туристическими группами, в результате чего термальные бассейны были переполнены людьми.

«Ну и цена, естественно, неоправданно высокая. И, опять же, нет никаких скидок для постояльцев, спа работает почти как отдельная организация», — пожаловалась россиянка.

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Еще один недостаток — удаленность отеля от моря. Как оказалось, дойти пешком до пляжа нереально, а трансфер ходил крайне редко, при этом из-за огромного количества туристов приходилось ждать второй или третий рейс.

«Управляющий отеля говорит на русском с трудом. Возможно, поэтому он не очень хочел решать наши вопросы, а иногда просто откровенно игнорировал нас и не скрывал этого. Но хотя бы попытаться помочь можно и без знания языка», — считает россиянка.

Помимо прочего, путешественницу разочаровало отсутствие бесплатных перекусов и странный вид пиццы, которую она раскритиковала за перебродившее тесто огромной толщины и минимальное количество начинки.

Ранее в декабре россиянин отдохнул в Египте и назвал способ избежать конфликтных ситуаций с украинскими туристами в отеле. Так, он признался, что поначалу опасался общаться с туристами с Украины, однако в итоге ему удалось подружиться с ними и поговорить на бытовые темы.

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Дарья Рыбак
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