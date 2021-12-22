Россиянин отдохнул в Египте и назвал способ ужиться в одном отеле с украинцами

Россиянин отдохнул в Египте и назвал способ избежать конфликтных ситуаций с украинскими туристами в отеле. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, в гостинице он постоянно слышал речь с характерным украинским говором. Он признался, что поначалу опасался общаться с туристами с Украины и боялся не ужиться с ними в одном отеле. Тем не менее в итоге ему удалось подружиться с молодой парой из Харькова — между ними завязался разговор на бытовые темы: цены на жилье, газ и продукты.

«Поговорили даже о политике. И сошлись во мнении, что зря это все. Вот так бы жили бы и жили в мире. Простым людям на Украине, как оказалось, тоже не нужно вот это вот все — неприязнь и противостояние», — рассказал он и призвал не верить стереотипам и не обращать внимания на предрассудки о конфликтах между народами.

Однако турист отметил, что в 2014 году у него была неприятная история во время автобусной экскурсии в Болгарии. Он рассказал, что гид со всеми шутил, атмосфера была дружелюбной, как внезапно в разговор вступил отдыхающий с Украины и произнес: «Русские? За Родину не стыдно?». «Оставшуюся часть дороги пассажиры и гид ехали молча. Веселиться как-то уже расхотелось», — добавил автор.

Ранее в декабре стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Египет. По словам министра туризма и древностей республики Халед аль-Анани, это произошло благодаря восстановлению авиасообщения между странами. «В контакте с российской стороной мы делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортный отдых приезжающим из России», — сказал он.