В Польше заявили о готовности России шантажировать республику

Депутат сейма Польши Януш Ковальский (Janusz Kowalski) заявил, что Россия готовится шантажировать республику, постепенно останавливая работу газопровода «Ямал — Европа». Он рассказал об этом в интервью изданию wPolityce.

Ковальского спросили, следует ли считать приостановление транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» давлением, нацеленным на скорейшее завершение процесса сертификации «Северного потока-2».

Депутат ответил, что Кремль начинает долгосрочную операцию «по удержанию и сохранению российских сфер влияния в Восточно-Центральной Европе», в первую очередь в Польше. Он отметил, что 31 декабря 2022 года заканчивается действия «контракта столетия», Ямальского договора. «Полагаю, россияне готовятся приступить к энергетическому шантажу Польши, как в 2009-2010 годах, чтобы заставить нас через 12 месяцев подписать средне- или долгосрочный договор. Отличие только в том, что он будет, скорее всего, касаться покупки газа из "Северного потока", то есть поставок сырья не с восточного направления, через Белоруссию, а с западного», — отметил Ковальский.

21 декабря биржевая стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. Днем ранее цена газа установила исторический рекорд, когда перевалила за 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши. 23 декабря «Газпром» в четвертый раз подряд отказался от бронирования мощностей для поставок газа по газопроводу на пятницу через Польшу.

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.

