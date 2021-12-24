Тренеру чемпиона мира по боксу предложили работать водителем автобуса

Заслуженному тренеру РФ по боксу Владимиру Рощенко предложили работать водителем автобуса в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

69-летний Рощенко, тренерский стаж которого составляет 50 лет, попал под сокращение. Ему сообщили, что с февраля он не сможет заниматься подготовкой сборной Челябинской области. В качестве альтернативы тренеру предложили устроиться водителем автобуса с зарплатой 34 тысячи рублей в месяц.

В Министерстве спорта региона утверждают, что для формирования новой концепции подготовки спортсменов нужны молодые тренеры. Рощенко не согласен с позицией руководства. Он приехал в Москву на встречу с представителями Федерации бокса России, чтобы оспорить решение.

Рощенко воспитал несколько титулованных боксеров. Среди них чемпион мира Сергей Ковалев, чемпион Европы Эдуард Абзалимов, чемпион России Ильфат Разяпов и другие.