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В России Дед Мороз напал на косметолога за отказ вколоть ему инъекции ботокса

Неизвестный в костюме Деда Мороза начал громить кабинет косметолога за отказ в инъекциях

Фото: Unsplash

Российский косметолог и пластический хирург Мария Беллини пожаловалась на поведение посетителя в костюме Деда Мороза. Об этом сообщает Пятый канал.

Специалистка из Москвы рассказала, как неизвестный вошел в ее кабинет в клинике и попросил провести ему процедуру ботулинотерапии бесплатно. Врач отказалась вкалывать инъекции мужчине, из-за чего у него случился нервный срыв. Клиент начал вести себя неадекватно, напал на косметолога и принялся громить ее рабочее место.

Другие сотрудники клиники услышали крики и вызвали охрану, однако посетителю удалось сбежать из медицинского центра. Беллини считает, что мужчина, пришедший к ней в образе Деда Мороза, психически нездоров. В результате у нее остался синяк на руке. Женщина рассказала, что до сих пребывает в тревожном состоянии.

В октябре россиянка напала на врача из-за неудачно наращенных ресниц дочери. 22 октября жительница Кировска 1980 года рождения, которая является матерью пациентки, ударила врача по голове, поскольку он отказал девушке в выдаче листа нетрудоспособности.

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Майя Пономаренко
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