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Бритни Спирс спела в наряде с глубоким декольте и возмутила фанатов

Певица Бритни Спирс спела в частично оголяющем грудь кроп-топе на завязках

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном наряде и возмутила пользователей сети своим пением. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 40-летняя знаменитость запечатлела себя в своей ванной комнате. Она спела на камеру в сиреневом кроп-топе с глубоким декольте длинными рукавами на завязках, частично оголяющем грудь, и черных джинсах скинни с низкой посадкой. Ее волосы распущены, а на лицо нанесен неяркий макияж. «Прекрасный голос! Пожалуйста, продолжайте делиться своим прекрасным подарком и проникновенным голосом со всем миром!» — подписала певица пост.

Фанаты Спирс раскритиковали ее голос в комментариях под публикацией. «Я тебя люблю, но это ужасно», «Я буквально кричу», «Бритни, прости, но это станет мемом», «Что слышат мои родители, когда я моюсь в душе», «Со мной что-то не так, или она действительно звучит как коза?», «Это мой новый рингтон», — высказывались они.

Ранее в декабре Бритни Спирс показала фигуру в топе с декольте в честь похудения. Исполнительница показала свою фигуру в бежевом кроп-топе с цветочным принтом и глубоким декольте и черных джинсах скинни. «Захотелось похвастаться новыми джинсами и своим телом, которое стало весить на четыре фунта (1,8 килограмма) меньше. Сложно было похудеть, и кто знает, наберу ли я этот вес обратно», — подписала она публикацию.

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Таисия Косинцева
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