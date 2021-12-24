В Совфеде пообещали защитить Донбасс в случае нападения Украины

Если Украина решится на силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе, Россия защитит регион и проживающих в нем людей, заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что считает такой сценарий маловероятным, поскольку сомневается в способности украинских вооруженных сил перейти к таким действиям.

«Безусловно, мы будем защищать Донбасс. Это вопрос, который даже не обсуждается, тут не может быть никаких других вариантов. Считаю, что именно это отчасти сдерживает Украину от силового решения проблемы, а так бы они в очередной раз предприняли такие попытки. Даже сейчас, несмотря на то, что они готовятся, предметно этим занимаются, сосредотачивают силы, думаю, все же ничего подобного не произойдет. Хотя, конечно, наш МИД обладает более полной информацией», — заявил Цеков.

Сенатор Совфеда добавил, что пока нельзя ответить на вопрос, пойдет ли Россия дальше Донбасса в случае силового сценария. Он выразил надежду, что даже при таком варианте удастся обойтись малыми силами.

Курс на втягивание Украины в НАТО с последующим появлением ракет у российских границ создает неприемлемые угрозы безопасности России и провоцирует серьезные военные риски. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В МИДе также сообщили, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.