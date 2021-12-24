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Захарова обвинила Киев в подготовке крестового похода против собственных граждан

Захарова обвинила власти Украины в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Вместо того, чтобы положить конец войне, Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе и увеличивает военный бюджет. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат обвинила Украину в подготовке крестового похода против собственных граждан. Она прокомментировала заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, анонсировавшего увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 миллиардов долларов.

«Это 12 миллиардов долларов на войну со своими гражданами. На 20 процентов увеличился военный бюджет Украины. Какой мир? На Западе что, не понимают, на что пойдут эти деньги? Им поставляют не только отдельные виды военного вооружения, но и специалистов», — отметила представитель МИД.

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По словам Захаровой, каждые три минуты на Донбассе происходит выстрел или взрыв, подвергаются опасности жизни. Представитель МИД указала на попытки украинских властей обойти минские договоренности, которые требуют вывода иностранных военных.

Ранее в российском посольстве в США призвали Вашингтон не перекладывать вину за ситуацию вокруг Украины на Москву. «Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм у границ нашей страны», — подчеркнули дипломаты.

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Анжелика Бережная
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