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Россия оценила заявление Госдепа о ситуации на Украине

Посольство РФ о заявлении Госдепа: просим не сваливать вину с больной головы на здоровую

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

В российском посольстве в США призвали Вашингтон не перекладывать вину за ситуацию вокруг Украины на Москву. Так в ведомстве оценили заявление американского Госдепартамента об ответственности России за эскалацию напряженности, ответ опубликовали в Twitter.

В посольстве РФ попросили Госдеп не сваливать вину «с больной головы на здоровую». «Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм у границ нашей страны», — подчеркнули дипломаты.

В дипведомстве указали, что для снижения напряженности в европейском регионе необходимо исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Российская сторона также призвала Североатлантический альянс отказаться от присоединения стран бывшего СССР, военного сотрудничества с ними и использования их инфраструктуры для ведения военной деятельности.

Ранее пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его словам, вопреки заявлениям российского Минобороны Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности на Украине.

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Екатерина Андреева
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